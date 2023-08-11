انفجار جهاز مراقبة اطفال يثير الجدل فى انجلترا

حذرت أم من بلدة راغبي الإنجليزية الوالدين من الشراء العشوائي لأجهزة مراقبة الأطفال قائلة إنها عاشت تجربة مرعبة بعد أن انفجر جهازها وملأ مطبخها بالدخان.

كما ذكرت الأم شانون ماكبيس (31 عاما) لصحيفة ذا صن البريطانية كنت أخبز الكعك عندما بدأ الجهاز الذي كان موضوعا في المطبخ في إطلاق صوت غريب ثم بدأ الدخان يتصاعد منه بسرعة كبيرة.

قمت بسرعة بإخراج ابنتي بوني البالغة من العمر عاما واحدا والتي كانت نائمة في الطابق العلوي وابني جوي البالغ من العمر ثلاثة أعوام من المنزل.

وتابعت: بعدما ملأ الدخان المكان وسارعت والدتي كارمن (51 عاما) إلى تغطية الجهاز بمنشفة وألقت به في الخارج.

وكان قد وقع الحادث يوم الثلاثاء الماضي بعد أسبوعين فقط من شراء الجهاز من الانترنت ب مبلغ ـ39.99 جنيها إسترلينيا فقط (نحو 51 دولارا).

وقالت الأم: لو انفجر الجهاز ونحن نائمون كانت النتيجة لتكون مأساوية.

فيما قالت الشركة المصنعة للجهاز إن الحادث من الناحية النظرية لا ينبغي أن يحدث وعرضت استرداد الأموال.