هل أصبحت الكتب الخارجية «لمن استطاع إليها سبيلا»؟!| حقيقة أزمة الزيادة الأخيرة.. «مديرة دار نشر» تحسم الجدل وتفجر مفاجأة.. وهذه أسعارها في الأسواق

مع بداية إعلان الخريطة الزمنية من قِبل وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024، يبدأ أولياء الأمور والطلاب الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، وذلك بشراء المستلزمات المدرسية المختلفة مع شراء الكتب المدرسية الخارجية التي يستعين بها الطلبة لزيادة التحصيل وتقوية مهاراتهم.

وبدورها أعلنت المكتبات عن أسعار الكتب الخارجية لجميع المراحل الدراسية، وذلك استعدادًا للعام الدراسي المقبل، الأمر الذي أثار جدلًا على مواقع «السوشيال ميديا» وبين أولياء الأمور، لما شهدته الكتب و"الملخصات" من ارتفاع ملحوظ في الأسعار عن الأعوام الماضية.

- وترصد جريدة «البوابة نيوز» في السطور التالية حقيقة أزمة ارتفاع أسعار الكتب الخارجية وذلك من خلال التواصل مع أفراد المنظومة التعليمية والقائمين عليها، خلال التقرير التالي:

تفاجأ أولياء الأمور والطلاب بزيادة غير عادية في أسعار الكتب الخارجية في الأسواق، ليزعم البعض أن كتاب "الأضواء" لمادة اللغة العربية للمرحلة الثانوية العامة وصل سعره إلي 670 جنيهًا، بينما وصل كتاب "الامتحان" إلى 500 جنيهًا.

تعليق مديرة دار نشر على زيادة الأسعار

وعلقت الكاتبة الصحفية نشوى الحوفي مديرة النشر بدار نهضة مصر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، على ارتفاع سعر كتاب الأضواء، وهو من ضمن الكتب الخارجية، والذي وصل سعره لـ 670 جنيها، وسلاح التلميذ 700 جنيه، وكتاب المعاصر 1000 جنيه كما أعلنت المكتبات.

وردت مديرة النشر قائلة: «الكلام ده مش حقيقي، بس سألت زمايلي المسؤولين عن الموضوع وعرفت إن أغلى كتاب في الأضواء تالتة ثانوي 290 جنيها.. ومفيش حاجة خالص بالأرقام دي، بدأت أفهم إن القصة مش منافس بيطلع على منافس القصة أجهزة وحسابات شغالة على إرهاق نفسية الشعب بأخبار تحبطه بيضغطوا عليه يغضب، بيستفزوا الغلاء والأزمة عشان يحسسوه بالعجز، قولًا واحدًا الأضواء وسلاح التلميذ والمعاصر أسعارها موجودة على مواقعها وفي المكتبات، ما تصدقوش الإشاعات هتزيد الفترة الجاية.. تجاهلوها».

حقيقة ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

وحسم إبراهيم إبراهيم مدير القطاع التجاري بنهضة مصر للنشر، الجدل بشأن ارتفاع أسعار الكتب الخارجية في الأسواق، مؤكدًا أن ما تردد ببعض وسائل الإعلام بخصوص أسعار كتب الأضواء هو غير صحيح.

وأشار أنه لا صحة لما أشيع أن سعر كتاب الأضواء للغة العربية يبلغ 670 جنيهًا، وأوضح أن السعر الصحيح لكتاب الأضواء هو 290 جنيهًا، والذي يتضمن الشرح وبنك الأسئلة، وسعر الكتاب الخاص بالنحو هو 190 جنيها، ويغطي الكتابان مناهج الفصل الدراسي الأول والثاني.

أسعار ورق الطباعة يرتفع لـ 33 ألف جنيه للطن



أوضح أحمد جابر، عضو غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات ورئيسها السابق في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن ارتفاع أسعار الكتب الخارجية هذا العام؛ يرجع إلى زيادة سعر الدولار والتى أدت إلى زيادة أسعار ورق الطبع الفاخر المستخدم في طباعة الكتب الخارجية، موضحًا أنه يتم استيراد هذا النوع من الورق الفائق الجودة من الخارج بالطلب وهذا هو السبب المباشر لارتفاع أسعار الكتب الخارجية خلال الموسم الدراسي 2023 /2024 مقارنة بالعام الدراسي الماضي بنسبة تعلو عن النصف.

وأضاف "جابر"، «ويؤثر ارتفاع سعر الدولار بشكل أساسى على تكلفة المنتج النهائي وهو طباعة الكتب الخارجية مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، مشيرا إلي أن سعر طن الورق يصل إلى 33 ألف جنيه مقابل 18 ألف جنيه في العام الماضي».

أسعار الكتب الخارجية حديث تطبيق «X»

ومع تفاقم أزمة زيادة أسعار الكتب الخارجية تصدر هاشتاج «الكتب الخارجية» قائمة تريند الأكثر تداوًلا عبر موقع التواصل الاجتماعي "X"، ودشن عدد كبير من رواد السوشيال ميديا تعليقات بشأن ارتفاع أسعار الكتب الخارجية في الأسواق، والتساؤل عن السبب الحقيقي وراء غلاء أسعار الكتب الدراسية الخارجية.

وكانت تعليقات رواد التواصل الاجتماعي تتساءل عن سبب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية، والذي يمثل عبئًا على ميزانية الأسرة، إذ تعتبر الكتب الخارجية أحد أهم الأساليب التي يعتمد عليها الكثير من الطلاب خلال العام الدراسي.

سؤال برلماني لوزير التعليم

وكانت وجّهت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، سؤالًا برلمانيًّا إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجهًا إلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، حول أسباب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية في الأسواق.

النائبة حنان حسني يشار



وقالت النائبة حنان يشار، قبل بداية كل عام دراسي تُواجه الكثير من الأسر المصرية، مشكلة ارتفاع أسعار المستلزمات الدراسية وتكاليف المدارس الخاصة، يأتي ذلك في ظل ظروف اقتصادية لا تخفى على أحد نتيجة تداعيات الأزمات العالمية التي ألقت بظلالها على كل دول العالم.

وأكملت: هذا العام نشهد ارتفاعًا كبيرًا وغير مسبوق في أسعار الكتب الخارجية والتي زادت 40% عن العام الماضي، وهو ما تسبَّب في حالة من الغضب والاستياء بين أولياء الأمور.

- أسعار الكتب الخارجية في الأسواق



وتعرض «البوابة نيوز» الأسعار الرسمية للكتب الخارجية وهي الأسعار الموثقة الصادرة عن الشركة على النحو الآتي:

كتاب "الأضواء" فى اللغة العربية للصف الثالث الثانوى "منهج العام بالكامل - الترمين معًا"، مكون من ٤ أجزاء رئيسية، وهي:

١- كتاب الشرح: شرح مبسط للبلاغة والأدب، مع عرض مميز لدروس القراءة والنصوص والقصة والتعبير.

٢- بنك الأسئلة: بنك أسئلة شامل، يحتوي على تطبيقات جزئية على جميع دروس المنهج.

٣- التطبيقات الشاملة والاختبارات: يحتوي على تطبيقات شاملة على الفروع واختبارات شهرية شاملة على أحدث مواصفة امتحانية.

٤- ملحق الإجابات النموذجية: يحتوى على إجابات الكتاب كاملة.

سعر الغلاف للترمين: 290 جنيهًا

المنتج (2): كتاب النحو للصف الثالث الثانوى "منهج العام بالكامل - الترمين معًا"

1- كتاب الشرح والتدريبات، ويحتوي على شرح مبسط لجميع دروس النحو وتدريبات شاملة ووافية ومتدرجة الصعوبة وفقًا لأحدث مواصفة امتحانية.

2- ملحق خاص بالاجابات النموذجية كاملة.

سعر الغلاف للترمين: 190 جنيهًا

أسعار كتاب الأضواء جميع الصفوف:



عربي أولى ابتدائي 115 جنيه

عربي تانية ابتدائي 120 جنيه

عربي تالتة ابتدائي 125 جنيه

حساب أولى ابتدائي 100 جنيه

حساب تانية ابتدائي 110 جنيه

حساب تالتة ابتدائي 115 جنيه

عربي كي چي 1 85 جنيه

عربي كي چي 2 85 جنيه

حساب كي چي 1 85 جنيه

حساب كي چي 2 85 جنيه

انجليزي كي چي1 85 جنيه

انجليزي كي چي2 85 جنيه

أسعار كتاب سلاح التلميذ:



عربي أولى ابتدائي 115 جنيه

عربي تانية ابتدائي 120 جنيه

عربي تالتة ابتدائي 130 جنيه

عربي رابعة ابتدائي 140 جنيه

عربي خامسة ابتدائي 140 جنيه

رياضة أولى ابتدائي 100 جنيه

رياضة تانية ابتدائي 110 جنيه

رياضة تالتة ابتدائي 115 جنيه

رياضة رابعة ابتدائي 130 جنيه

رياضة خامسة ابتدائي 130 جنيه

علوم رابعة ابتدائي 105 جنيه

أسعار كتب الامتحان 2024

وفيما يتعلق بأسعار كتب الامتحان 2024 للمرحلة الإعدادية والثانوية فهي كالتالي:

سعر كتاب الامتحان علوم للصف الأول الإعدادي الجزء الأول: 120 جنيه.

سعر كتاب الامتحان عربي للصف الأول الإعدادي جزء 1: 135 جنيه.

سعر كتاب الامتحان علوم تانية إعدادي جزء 1: 120 جنيه.

كتاب الامتحان عربي للصف الثاني الإعدادي جزء 2: 140 جنيه.

سعر كتاب الامتحان علوم للصف الثالث الإعدادي: 130 جنيه.

سعر كتاب الامتحان لغة عربية للصف الثالث الإعدادي: 145 جنيه.

سعر كتاب الامتحان كيمياء شرح 3ث: 220 جنيه.

سعر كتاب الامتحان أحياء للصف الثالث الثانوي شرح: 140 جنيه.

سعر كتاب الامتحان جيولوجيا تالتة ثانوي: 225 جنيه.