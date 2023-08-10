أسعار الكتب الخارجية تحاصر أولياء الأمور.. وغرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات: زيادة سعر الدولار كلمة السر.. وعضو الأدوات المكتبية بتجارية القاهرة: التاجر برئ والكتاب يصدر عليه السعر من طرف الناشر

أيام قليلة ونستقبل العام الدراسى الجديد، المقرر أن يبدأ في 30 سبتمبر المقبل، وسط استعدادات من أولياء الأمور لشراء المستلزمات الدراسية، والتي من بينها الكتب الخارجية، التي تشهد ارتفاعا غير مسب,ق، وصل بعضها إلى 700 جنيه.

كلمة السر.. زيادة سعر الدولار

أكد أحمد جابر، عضو غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات ورئيسها السابق، أن ارتفاع أسعار الكتب الخارجية هذا العام يرجع إلى زيادة سعر الدولار والتى أدت إلى زيادة أسعار ورق الطبع الفاخر المستخدم في طباعة الكتب الخارجية، موضحًا أنه يتم استيراد هذا النوع من الورق الفائق الجودة من الخارج بالطلب وهذا هو السبب المباشر لارتفاع أسعار الكتب الخارجية خلال الموسم الدراسي 2023 /2024 مقارنة بالعام الدراسي الماضي بنسبة تعلو عن النصف.

وأوضح " جابر"، في تصريحات لـ" البوابة نيوز "، ويؤثر ارتفاع سعر الدولار بشكل أساسى على تكلفة المنتج النهائي وهو طباعة الكتب الخارجية مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، مشيرا إلي أن سعر طن الورق يصل إلى 33 ألف جنيه مقابل 18 ألف جنيه في العام الماضي.

وقال بركات رضا، عضو شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، نشتري الورق بالدولار فماذا تنتظرون بعد ارتفاع سعر الدولار؟، إن ارتفاع أسعار الكتب الخارجية بهذا الشكل، يرجع إلى عدة أسباب أبرزها إرتفاع في سعر الدولار في السوق السوداء من 38 لـ 40 جنيه، وكذلك زيادة أسعار الطاقة والبنزين والسولار، بالاضافة الى تنامي أسعار الإيجارات، بجانب استيراد الورق الفاخر العالى التكلفة الذى تعرفون جيدا أن سعره بالدولار.

ويكمل " بركات "، في تصريحات لـ"البوابة نيوز "لا نحمل الذنب كله على التجار، التاجر برىء من هذا الذنب، يصدر الكتاب عليه السعر من طرف الناشر، حيث تضع دور النشر الأسعار على ظهر وجنب الكتب قل ارسالها للتاجر او المكتبة، ويكون ذلك نتيجة حساب التكلفة والمكسب المتاح، وليست مسألة العرض والطلب هى التى تتحكم فى السعر، ورفع السعر يبدأ من الطباعة وليس التاجر، متسائلًا لماذا لا يستخدم المعلم الكتاب المدرسى ولو كان غير كافى وافى؟، ولماذا التكلفة وإهدار المال العام والخاص؟، والمعلمين الذين يعطون الدروس الخصوصية السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الكتب الخارجية، لأن المدرس يتعامل مع دار نشر معين تطبع كتاب معين يلزم الطالب بشرائه.

وكشف "بركات "، عن سعر أوسع كتاب لغة عربية خارجى للسنة الدراسية ثانوية عامة الأكثر مبيعا والذى وصل سعره إلى 670 جنيها وكتاب الامتحان بـ500 جنيه وإن زيادة أسعار الكتب الخارجية لطلاب كل المراحل بنسبة 40%، مع زيادة تكاليف الطباعة والورق والحبر، فضلًا عن زيادة تكلفة الشحن دوليًا، و رغم أنه يعلم الأسباب، لكنه مشفق على أولياء الأمور.

الكتب الخارجية التى تكمل الشرح الناقص فى الكتب المدرسية

وأضاف "بركات "، أن المصريين غير معظم الشعوب حاليا فى العالم، دائما ما يهتمون بمذاكرة المواد الدراسية لأولادهم وبناتهم ولذلك هناك إقبالًا كبيرًا من المصريين على شراء الكتب الخارجية التى تكمل الشرح الناقص فى الكتب المدرسية التى تتسم بالنمطية والجمود وعدم الشرح الوافى لكل النقاط وعدم تقديم الاسئلة والأجوبة التى تناقش المنهج كله، مشيرًا إلى أن الدروس الخصوصية السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الكتب الخارجية، لأن المدرس يتعامل مع دار نشر معين تطبع كتاب معين يلزم الطالب بشرائه.

ويتابع " بركات "، أن الكتب الخارجية مرتفعة منذ بداية الترم الدراسي الثاني 2022 /2023، وأولياء الأمور الذين اشتروا الكتب الخارجية الترم الفائت كانت مرتفعة للغاية.