محامي «كهربا» يصدم الزمالك: غرامة اللاعب مع النادي قد تمتد ليوليو 2024

وجه أشرف عبد العزيز، محامي محمود عبد المنعم كهربا، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، صدمة لنادي الزمالك، بعد تأكيده على إمكانية امتداد قضية اللاعب مع النادي حتى يوليو 2024.

وقال أشرف عبد العزيز، في تصريحات تلفزيونية: «من الوارد أن تمتد قضية كهربا مع الزمالك لفترة أخرى، طالما يتم السير وفقًا لمظلة القوانين واللوائح، ومن الوارد أن تمتد قضية اللاعب حتى شهر يوليو 2024».

وأضاف: «نحن جاهزون لدفع الغرامة المالية طبقا للوائح، وكهربا ملتزم للغاية في الفترة الأخيرة ويركز فقط في الملعب، ودائمًا أوجه له النصائح وهو يعتبر مثل أبنائي تمامًا، وأتعامل معه على هذا الأساس بعيدًا عن الشغل، وأنا حريص على متابعته طوال الوقت وكذلك والده يتابعه باستمرار وكل التحية والتقدير له».

والجدير بالذكر أن لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قررت منح محمود عبد المنعم كهربا، نجم النادي الأهلي، مهلة جديدة لمدة شهرين لدفع الغرامة لصالح نادي الزمالك، وحصل نادي الزمالك على قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بتغريم كهربا بمبلغ مالي تجاوز الـ 2 مليون دولار.