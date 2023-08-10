موسيفيني للبنك الدولي: سنواصل طريق التنمية بقروضكم أو بدونها

قال الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني إن بلاده ستواصل السير على طريق التنمية والتقدم سواء بدعم أو "بلا دعم" من البنك الدولي.

وقال موسيفيني -في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة (إكس.. تويتر سابقا)- "بقروضكم أو بدونها... سننمو وسنتقدم صوب الأفضل.. وسنواصل طريق التنمية والتقدم سواء بدعم أو بلا دعم"، وذلك ردًا على قرار البنك الدولي الصادر أول أمس الثلاثاء، بتعليق البت في كافة مطالب الإقتراض المقدمة من أوغندا التي أعلن رئيسها أنها ستنضم في العام 2025 إلى قائمة بلدان العالم المنتجة للنفط وأنها ستظل تجارب مرض الإيدز في ربوعها إلى أن يتم القضاء عليه.

وكان البنك الدولي، أبدى تحفظات على تقديم قروض جديدة لأوغندا بسبب سياسات كمبالا المناهضة للمثلية الجنسية وتجريمها قانونًا على الأراضي الأوغندية اعتبارا من يونيو الماضي، وكذلك المعاقبة بالسجن لمدة 20 عامًا لكل من يروج للمثلية الجنسية في أوغندا.

وحث البنك الدولي حكومة أوغندا على إبداء تسامح أكبر في تشريعاتها الوطنية لاعتبارات عدم التمييز على أساس العرق أو الدين أو الجنس، إلا أن الحكومة الأوغندية ترى أن محاربة الممارسات الجنسية الشاذة ضروري لمحاصرة انتشار الإيدز فضلا عن لا أخلاقيتها من الناحية المجتمعية.