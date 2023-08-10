جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية وبيطرية ضمن مبادرة "حياة كريمة"

أطلقت جامعة كفر الشيخ قافلة طبية وبيطرية وتوعوية إرشادية شاملة إلى قرية 73 والقري المجاورة بمركز الرياض تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصرى، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، واستمرارا لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة.



يأتي ذلك فى إطار دور الجامعة فى المساهمة فى تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء اجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية فى بناء الدولة الحديثة والمساهمة فى تحقيق اهدافها وفق رؤية 2030، وايمانا بدور الجامعة فى خدمة المجتمع داخل قري محافظة كفر الشيخ فى نطاق المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).



أشرف على القافلة ميدانياً الدكتور وائل الفقي وكيل كلية الطب لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئة، ومتابعة نافع حمادة مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، و محمد صلاح مدير ادارة متابعة المشروعات، احمد عبد الله وحازم عياد من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

شارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب والاسنان والتمريض والصيدلة والطب البيطري والزراعة ، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب، والعلاج الطبيعي باشراف الدكتور وائل الفقي وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفر الشيخ والشباب المتطوعين بصندوق مكافحة الادمان.

كما عقدت الجامعة ندوات تثقيفية توعوية، وحاضر فيها الدكتور نهي دياب مدرس علم الاجتماع بكلية الاداب، ودارت الندوة حول أبرز المشكلات التي تواجه أهل القريه وكيفية مواجهتها والتغلب عليها

ايضاً تم عمل ورشة عمل عن الاستفادة من الخامات البيئية مثل الخيش واستخدام الاكياس البلاستيكية كبديل لخيوط التطريز والتي تعد من الخامات المتاحة لربات البيوت في التدريب على التطريز اليدوي وعمل بعض المنتجات الاقتصادية والتي تصلح لعمل مشروع صغير، وشارك في الورشة الدكتور غادة عبد القادر السيد عمر استاذ النسيج والملابس بقسم الاقتصاد المنزلى بكلية التربية النوعية بالجامعة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، استمرار الجامعة في إطلاق القوافل التنموية الأكثر احتياجًا، وأن القافلة تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس يمثلون التخصصات المختلفة من كوادر متميزة من كليات الطب البشري والاسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض والطب البيطري والتربية النوعية والاداب والزراعة .

ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ، باستمرار إطلاق القوافل الطبية والتوعوية التنموية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع مراكز محافظة كفر الشيخ بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان، وتوعية الموطنين من خلال عقد الندوات والحاضرات التى تخدم هذه القري وتعمل على تنمية مهاراتهم.

وأضاف أن القافلة الطبية شهدت اليوم إقبالا كبيرًا من الأهالي وتم أجراء الكشف الطبي على 1673 حالة من أبناء قرية 73 والقرى المجاورة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياه كريمة، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

كما اطلقت الجامعة قافلة بيطرية متكاملة لقرية 73 والقري المجاورة، لاجراء الكشف الطبي على الحيوانات والطيور في القرية، وتم صرف العلاج بالمجان، حيث تم إجراء الكشف على حوالي “65 حالة باطنة وتناسليات، و15 حالة جراحة، و45 حالة توليد، و87 حالة امراض معدية، و250 من الدواجن” بإجمالي عدد 462 حالة.