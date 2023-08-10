استجابة لـ"البوابة نيوز".. الأمن يضبط المتهم بالاعتداء على شقيقته بالمعصرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على المتهم بالاعتداء على شقيقته، بمنطقة المعصرة، جنوب المحافظة، في استجابة عاجلة من أجهزة الأمن، عقب نشر استغاثة للمجني عليها، بجريدة البوابة نيوز تحمل عنوان " لشراء مخدرات.. مدمن يعتدي على شقيقته بوحشية في المعصرة".

ورد بلاغ إلى قسم شرطة المعصرة، من المواطنة، "س - ج"، 36 سنة، موظفة، مفاده تعرضها لاعتداء علي يد شقيقها، المدعو "أ - ج"، بسبب رفضها إعطائه أموالا.

وتابعت الضحية أن والدها مسن ومصاب بمرض مزمن وتقوم بالإنفاق عليه بسبب مرضه، لكن قام شقيقها بالاعتداء عليها بوحشية وتحفظ على ملابسها وأوراق العمل الخاصة بها، ومنعها من دخول مسكنها.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم.

فيما وجهت المجني عليها الشكر لوزارة الداخلية لسرعة ضبط المتهم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.