الكيان يغنى تراثى ومعاصر فى مهرجان الأوبرا بدمنهور

ضمن فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بمحافظة البحيرة يقدم كورال الكيان بقيادة المايسترو أحمد الريانى حفلا في الثامنة والنصف مساء بعد غد السبت بمسرح أوبرا دمنهور .

يتضمن البرنامج كوكبة من اشهر اعمال الموسيقى العربية القديمة والحديثة بشكل جماعى وفردى منها ان راح منك يا عين ، التوبة ، زى ما هي حبها ، كان يا مكان ، الجيرة والعشرة ، يا مسافر وحدك ، سامحتك كتير ، موال ، لاجل النبي ، لسة صغيرة .. اداء سندريلا اللقانى ، مروان سمير ، محمد العسكرى . رينادا رضا ، منة عبده ، المنشد ابراهيم مرعى والطفله بهار نور .

يذكر أن ان كورال الكيان تأسس العام الجارى 2023 ويعد الاول بدمنهور الذى يقدم الموسيقي العربية القديمة والحديثة ويضم عددا من مطربى محافظة البحيرة الموهوبون ، اما مؤسس الكورال المايسترو أحمد الريانى مدرب كورال اوركسترا طلائع وزارة الشباب والرياضة الذى نال المركز الاول على مستوي الجمهورية ٥ سنوات متتالية ، قام بتدريب فرق عدد من كليات جامعة دمنهور وحصل معهم على مجموعة من الجوائز فى مسابقات متخصصة .