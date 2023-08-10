المباحث كشفت اللغز.. حيلة "إسراء" للهرب من قتل نجلها بالدقهلية

بدمً بارد وبمكر الذئاب وصلت "إسراء" البالغة من العمر 23 عامًا إلى مستشفى السنبلاوين المركزي بمحافظة الدقهلية حاملة نجلها البالغ من العمر 4 سنوات دون خوف أو اظهار اية مشاعر تظهر خوفها على حياته او أنها تخشى فراقه وصلت السيدة الى المستشفى حاملة "جثة هامدة، مدعية تعرضه للخنق خلال نومه وأنها تحاول إنقاذه إلا أن تلك التعبيرات كشفت لغز جريمتها بقيامها بالتخلص من نجلها انتقامًا من أسرة زوجها.

تفاصيل صادمة كشفتها التحقيقات بعد ان حضرت السيدة العشرينية الى المستشفى حاملة نجلها وتحاول انهاء اجراءات وتصاريح وفاتة بصورة طبيعية ليكتشف مفتش الصحة وجود "زُرقة بالعنق"، ويخطر العميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، بوجود شبهة جنائية لتبدأ خيوط فريق البحث للتوصل لحقيقة الواقعة.

يوجه اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة بقيادة العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية، تنسيقًا مع ضباط فرع الأمن العام ومباحث مركز شرطة السنبلاوين ليصطحبوا المشتبه بها الى ديران مركز شرطة السنبلاوين ومناقشة الأم التي حاولت إخفاء جريمتها وادعاء اختناق الطفل خلال نومه إلا أنه بتطوير مناقشتها بدأت في الانهيار والاعتراف ليتبين بانهائها حياة نجلها بواسطة إيشارب ووسادة انتقامًا من أسرة زوجها بعد ادعائها التشهير بها والإساءة لسمعتها ومحاولتهم إجبار زوجها على طلاقها.

اعترفت الأم بارتكاب واقعة التخلص من نجلها باستخدام "ايشارب حريمي" ووضع وسادة على وجهه حتى فارق الحياة.

وأضافت المتهمة أنها شرعت في تنفيذ جريمتها بعد قيام أهل زوجها بالتشهير بها واشاعة سوء سلوكها وتحريض زوجها الذي يعمل بالخارج على طلاقها فأقدمت على ذلك انتقامًا من أهل زوجها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.