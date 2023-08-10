تخفيض درجات القبول بالثانوية العامة في دمياط

قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، النزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم العام من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة وذلك من مجموع ٢٣٨ درجة إلى مجموع ٢٣٣ درجة للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى للفصول المسائية للخدمات ١٨٠ درجة .

جاء ذلك تلبية لرغبات أولياء الأمور بإلحاق أبنائهم بالتعليم الثانوى العام و وجود أماكن شاغرة ببعض مدارس المرحلة الثانوية بالإدارات التعليمية.

على جانب آخر، اعتمدت " المحافظ " تعديل تنسيق القبول ببعض مدارس المرحلة الثانوية للتعليم الفنى وفقًا لما هو محدد بالجداول الآتية.

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