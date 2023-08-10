بروتوكول تعاون بين شركة “WAVZ" وجامعة عَمان الأهلية لسداد المصروفات الدراسية عبر مكاتب البريد

وقعت شركة "WAVZ" الذراع التكنولوجي للبريد المصري بروتوكول تعاون مع جامعة عَمان الأهلية، يتم بموجبه تقديم خدمات التسجيل وسداد الرسوم الدراسية عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وقع البروتوكول المهندس عمرو عصمت، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "WAVZ" الذراع التكنولوجي للبريد المصري، وعمار الجرف، العضو المنتدب لشركة "الركائز للتسويق" الذراع التسويقي لجامعة عَمان الأهلية.

وقد صرح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: "أن هذا البروتوكول يأتي استكمالًا لجهود البريد المصري نحو تطوير خدماته واستحداث خدمات جديدة تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع، مؤكدًا حرص البريد المصري على فتح آفاق التعاون مع جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات بما يتيح تطوير الخدمات البريدية وتقديم خدمات متميزة للمواطنين".



وأوضح الدكتور شريف فاروق أن بموجب هذا البروتوكول سيتم تقديم العديد من الخدمات المتميزة التي يقدمها البريد المصري لطلاب جامعة عَمان الأهلية، ومنها خدمات التسجيل وسداد الرسوم الدراسية للطلاب المصريين، عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية والمقدر عددها بأكثر من ٤٣٠٠ مكتب بريد باستخدام أفضل النظم والحلول المتطورة بما يسهم في تسهيل عملية تسجيل الطلاب ودفع رسوم الجامعة.

وأكد المهندس عمرو عصمت، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ"WAVZ" الذراع التكنولوجي للبريد المصري، أن شركة "WAVZ" ستقدم الدعم التقني والحلول التكنولوجية اللازمة لإنجاح هذه الشراكة المتميزة، بما يوفر لطلاب جامعة عمان الأهلية طرقًا مبتكرة تسهل عليهم عملية التسجيل وسداد المصروفات الدراسية عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن مثل هذه البرامج والحلول التكنولوجية تسلط الضوء على أهمية التكنولوجيا والخدمات الرقمية التي يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على المجتمعات المختلفة.



ومن جانبه صرح عمار الجرف، العضو المنتدب لشركة "الركائز للتسويق"، بأن "هذه الاتفاقية تمثل علامة فارقة بالنسبة لجامعة عَمان الأهلية لتسهيل خدمات التسجيل وسداد الرسوم الدراسية للطلاب المصريين، كما يسعدنا جدًا أن نكون قادرين على تقديم هذه الخدمات للشباب المصري من خلال شريك موثوق به يمتلك شبكة فروع غير مسبوقة مثل البريد المصري، ونحن على ثقة من أن شركة "WAVZ" ستكون قادرة على تزويدنا بالحلول التقنية التي ستجعل هذه الخدمات سَلسة ووفقًا لأحدث المعايير، ولدينا التزام راسخ بتقديم وتوسيع خدماتنا التعليمية للشباب المصري ونعتقد أننا وجدنا الشركاء المناسبين لمساعدتنا في مهمتنا".



وأوضح “الجرف” أن الشراكة بين جامعة عَمان الأهلية والبريد المصري وشركة "WAVZ" للتحول الرقمي تهدف بشكل عام إلى جعل خدمات التسجيل ودفع الرسوم الدراسية أكثر سهولة للطلاب المصريين، علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي استخدام التكنولوجيا في عملية التسجيل والدفع إلى تحسين الكفاءة وتقليل احتمالية حدوث أخطاء، مما يجعل النظام أكثر شفافية ومصداقية.