وزير دفاع بولندا: نعتزم نشر 10 آلاف جندي على طول حدودنا مع بيلاروسيا

الخميس 10/أغسطس/2023 - 03:27 م

أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك، اليوم /الخميس/، أن وزارته ستزيد من وجود القوات على الحدود البولندية البيلاروسية إلى 10 آلاف جندي.

وقال بلاشتشاك - في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا فيرست نيوز" البولندية - إنه تقرر نشر 10 آلاف جندي في المنطقة الحدودية لتعزيز عمل ضباط الشرطة وحرس الحدود.

وأضاف "سيكون هناك حوالي عشرة آلاف جندي، 4000 منهم سيدعمون حرس الحدود، والـ 6000 الآخرون سيكونون على أهبة الاستعداد"، مشيرا إلى أن هناك بالفعل حوالي 2000 جندي يتمركزون على الحدود إلى جانب مئات من ضباط الشرطة وحرس الحدود.

ويأتي هذا القرار عقب إعلان بيلاروسيا بدء تدريبات عسكرية بالقرب من حدودها مع بولندا وليتوانيا، في خطوة جاءت وسط تصاعد التوترات مع هذه الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بعد وصول عناصر "فاجنر" إلى بيلاروسيا بعد تمرد قصير داخل روسيا.

وعززت مؤخرا بولندا وليتوانيا إجراءاتهما الأمنية الحدودية، ردا على تدفق عناصر "فاجنر" إلى بيلاروسيا في أعقاب اتفاق أنهى التمرد المسلح لمقاتلي "فاجنر" في أواخر يونيو الماضي.

وقال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك، اليوم الخميس، إن بلاده ستقبل العرض الذي قدمته ألمانيا لتمديد نشر أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" في بولندا حتى نهاية عام 2023.

ونقلت صحيفة "ذا فيرست نيوز البولندية" عن بلاشتشاك قوله: "تحدثنا عن هذا الاقتراح أثناء زيارة وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس لبولندا.. سيتم دمج بطاريات باتريوت البولندية مع نظامنا للدفاع الجوي والصاروخي بحلول ذلك الوقت، لذلك سنكون مستعدين".

وفي يوليو، قال بلاشتشاك بعد لقائه بيستوريوس في مدينة زاموسك جنوب شرق بولندا، إن بولندا مهتمة بالحفاظ على أنظمة صواريخ باتريوت الألمانية في بولندا "على الأقل حتى نهاية العام".

ونشرت ألمانيا صواريخ باتريوت في بولندا في يناير الماضي بعد أن سقط صاروخ أرض - جو أوكراني على الأراضي البولندية في نوفمبر الماضي، مما أسفر عن مقتل شخصين.

ووفقا لتقارير إعلامية، يتمركز إلى جانب ثلاثة أنظمة دفاع جوي باتريوت نحو 300 جندي ألماني في زاموسك، على بعد حوالي 50 كيلومترًا من الحدود الأوكرانية.