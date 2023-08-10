انطلاق البرنامج التدريبى للفتيات "ريحانة" بالمنيا

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا عن انطلاق فعاليات اللقاءات التعريفية للبرنامج القيادي “ريحانة “ بمركز شباب ماقوسة ، بهدف زيادة وعى الفتيات بحقوقهن وواجباتهن، حيث يأتى ذلك البرنامج تحت رعاية السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، ومتابعة الإدارة المركزية لتنمية النشء .

أشار مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا الى أن البرنامج يستهدف المرحلة العمرية من ١٤ إلى ١٨ سنه، ويهدف إلى إعلاء قيمة القيادة النسائية في بناء المجتمع ، وتوعية الفتيات بجميع حقوقهن سواء في التعليم - الرعاية الصحية - الحياة السياسية - الحياة الاجتماعية - الحقوق القانونية، بالإضافة إلى التعرف على عدد من نماذج المرأة الناجحة في المجالات المختلفة.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أن الجلسات التعريفية قامت بمناقشة عدة محاور تهتم بشئون الفتاة، أهمها دراسة فن الاتيكيت، أمراض السمنة والحفاظ على الصحة من خلال اختيار التغذية السليمة والحفاظ على الوزن والوقاية من أضرار السمنة، عرض نماذج مشرفة من رواد المجتمع المصرى، وكيفية مواجهة صعوبات وتحديات التغذية السليمة والصحة النفسية والجسدية للفتاة، كما تم عقد ورش عمل عن ريادة الأعمال وتمكين الشباب و إجراء دراسة جدوى وكيفية تطبيقها، بالإضافة إلى مناقشة الحقوق القانونية ومعرفة الواجبات وكيفية التصدى للمشكلات.