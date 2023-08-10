باحث سياسي: الحل الدبلوماسي المطروح من الولايات المتحدة لأزمة النيجر هو الأرجح

قال علي المرعبي، باحث سياسي وأمين عام اتحاد الصحفيين العرب، أن قمة إيكواس تعقد اليوم لمناقشة آخر تطورات الوضع والاتصالات التي أجريت من أجل التوصل إلى حل في النيجر.

وتابع المرعبي، خلال مداخله عبر تطبيق زووم علي فضائية "القاهرة الإخبارية" من باريس، أن هناك استبعاد للتدخل العسكري، لأن عكس ذلك سيدخل النيجر والمنطقة كلها في فوضى عارمة لا يستطيع أحد التنبؤ بنتائجها ولا السيطرة عليها لاحقا.

وأضاف الباحث السياسي، أن الحل الدبلوماسي الذي طرحته الولايات المتحدة الأمريكية منذ البداية معلقا "أمريكا هذه المرة لبست ثوب الملائكة بخلاف تاريخها المفعم بالعدوان على شعوب الدول"، مشيرا الي أن الحل الدبلوماسي هو الحل الأفضل والأنجح.

وتابع أنه يجب إيجاد التسوية السياسية والدبلوماسية مع المجلس العسكري الانتقالي، منوها أنه تم تعيين "علي لمين" من قبل المجلس العسكري الانتقالي كرئيس للحكومة في النيجر، وهو شخصية معروفة في النيجر حيث كان وزيرا سابقا ومسؤولا بارز في البنك الإفريقي.

وتوقع أن رئيس الحكومة الانتقالية الجديدة في النيجر، قد يساهم في إيجاد مخل للحوار لإيجاد تسوية، وإعادة المسار الديمقراطي إلى النيجر، كما سيتم دراسة نتائج اجتماعات رؤساء الأركان الأفريقي التي أجرت الأسبوع الماضي لدراسة احتمالات التدخل العسكري والوضع بالشكل كامل والتي كانت قد جاءت كالتالي.

_مناقشة وضع تأييد أو رفض الجيش للمجلس العسكري الانتقالي في النيجر

_جدية تهديد مالي وبوركينا فاسو بالتدخل العسكري في حالة مواجهة النيجر

_دراسة وجود قوات فاجنر في مالي وهل ستتحرك لدعم المجلس العسكري الانتقالي.