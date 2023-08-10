الصين تدعو الأطراف السودانية المتنازعة لوقف الأعمال العدائية بأسرع وقت ممكن

الخميس 10/أغسطس/2023 - 12:14 م

دعا نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة داي بينغ الطرفين المتنازعين في السودان إلى وقف الأعمال العدائية بأسرع وقت ممكن، معربا عن أمله في أن يضع الطرفان المعنيان حدا للقتال في أسرع وقت ممكن، من أجل مصلحة البلاد وشعبها، وأن يعملا على خفض التصعيد وحل نزاعاتهما من خلال الحوار لتهيئة الظروف المواتية للسلام والمصالحة.

وقال خلال جلسة لمجلس الأمن، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، اليوم الخميس، إن النزاع المسلح في السودان مستمر منذ ما يقرب من أربعة أشهر مع تزايد الخسائر في صفوف المدنيين وتفاقم الوضع الإنساني، مضيفًا أن الصين، بصفتها صديقة جيدة وشريكة للسودان، تأسف بشدة لهذه التطورات.

وأكد بينغ، أن الصين ترحب بالجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد) وجامعة الدول العربية ودول المنطقة لحل الأزمة في السودان، وتتوقع الصين من الدول والمنظمات الإقليمية تعزيز التنسيق مع الأطراف في السودان والقيام بدور رئيسي في تسهيل محادثات السلام، داعيا المجتمع الدولي والشركاء من خارج المنطقة إلى تقديم الدعم والتعاون اللازمين.

وأضاف أن السودان بلد مهم في القرن الإفريقي، ومن المصالح الأساسية للسودان ودول المنطقة أن يتم وقف إطلاق النار في أقرب وقت والعودة إلى الوضع الطبيعي والنظام، مشيرًا إلى أن دول المنطقة في الآونة الأخيرة شددت مرارا وتكرارا على ضرورة حماية سيادة السودان واستقلاله وسلامة أراضيه ومعارضة التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للسودان.