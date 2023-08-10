الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه إزاء ظروف احتجاز رئيس النيجر

الخميس 10/أغسطس/2023 - 09:31 ص

قال متحدث باسم الأمم المتحدة، إن الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيرش يشعر بقلق إزاء ما يتردد عن ظروف احتجاز رئيس النيجر محمد بازوم.

وأضاف المتحدث، في بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية، أن جوتيرش يعرب عن قلقه إزاء صحة الرئيس بازوم والعائلة وسلامتهم، داعيا للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

وكان الحرس الرئاسي في النيجر، أعلن يوم 26 يوليو الماضي الإطاحة بالرئيس المنتخب، محمد بازوم، بدعوى تدهور الأوضاع الأمنية وسوء الإدارة في البلاد.

فيما طالب رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بمساعدته على استعادة النظام الدستوري في البلاد.