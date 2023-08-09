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الأربعاء 09 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

المركزي السوري يحدد سعر صرف الليرة السورية بـ10100 ليرة للدولار

ارشيفية
ارشيفية
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حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ10100 ليرة للدولار.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الأربعاء.

ووفقا لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم عن المركزي تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 11086.27 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية، والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان المركزي حدد في الـ 18 من الشهر الماضي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 9900 ليرة للدولار، و11139.98 ليرة سورية لليورو.

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