وكيل تعليم الجيزة يكرم أبناء ومعلمى الجيزة المتميزين فى الأنشطة الاجتماعية

كرم وكيل وزارة تعليم الجيزة، اليوم الاربعاء، أبناء ومعلمى الجيزة المتميزين فى الأنشطة الاجتماعية بمسرح المديرية بمدرسة السعيدية وتحت رعاية أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة وسمية الخطيب وكيل المديرية وإشراف توجيه عام التربية الاجتماعية ووحدة تكافؤ الفرص بالمديرية بقيادة الدكتورة ماجدة مصطفى؛وتم تكريم كل من: ( رؤساء وحدات تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالإدارات التعليمية،

كما تم تكريم منسق وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالمديرية د.زينب حمدي،

وتم أيضا تكريم الطلاب المشاركين فى مبادرة أبناء الجيزة يطورون مدينتهم،

وتم تكريم المستشار بدوى علام رئيس مجلس أمناء الجيزة، وهانى العربى ومحمد مصطفى وأسامة محمود من أكاديمية الفنون).

كما تم تكريم فريق نادى مناظرات المديرية بقيادة د.زينب حمدي د.رامى بهجت ، وا. وليد شكرى منسق مدرسة الجيزة الثانوية بنات، ا.مروة أحمد، كما تم تكريم إدارات

جنوب الجيزة التعليمة .

وكانت التكريمات بناء على المباردرات التى أطلقتها مديرية التربية والتعليم بالجيزة وكذلك المبادرات التى شارك فيها أبناء تعليم الجيزة وهى كالتالى:

أولا: مبادرات أطلقتها مديرية التربية والتعليم بالجيزة وهى:

1- مبادرة ( نادى المناظرات ) الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة

2-مبادرة ( دوى باختلاف ) الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة

3-مبادرة ( قادرون مبدعون ) الخاصة أيضا بمديرية التربية والتعليم بالجيزة

4-مبادرة ( التربية الإيجابية ) الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة

5-مبادرة ( مدارس بلا تدخين ) الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة

6-مبادرة ( مخاطر الألعاب الإلكترونية ) الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة

7-مبادرة ( احنا فاهمينك ) الخاصة بلغة الإشارة

ثانيا: مبادرات شاركت فيها مديرية التربية والتعليم بالجيزة:

1-مبادرة ( دوى ) الخاصة بالمجلس القومى للمرأة

2- مبادرة ( تمكين الفتيات ) الخاصة أيضا بالمجلس القومى بالمرأة

3- مبادرة ( قادرون مختلفون ) الخاصة بوزارة الثقافة

4- مبادرة ( تمكين الطفل ) الخاصة بالمجلس القومى للأمومة والطفولة

5- مبادرة ( معا... نبدع ) الخاصة أكاديمية الفنون

6- مبادرة ( اكتشف نفسك ) الخاصة بجمعية تكاتف

7- مبادرة ( نادى المبدع الصغير ) الخاصة بمؤسسة وطن فى القلب

8- مبادرة ( هنفهم ولادنا صح ) الخاصة بنادى الأمهات.