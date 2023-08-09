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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاعات الروسية تمنع مسيرة أوكرانية من استهداف محطات تخزين الوقود النووي في زابوريجيا

الدفاعات الجوية الروسية
الدفاعات الجوية الروسية
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صدت الدفاعات الروسية طائرة مسيرة أوكرانية في مدينة إنيرجودار، حيث كانت تتجه نحو محطة زابوريجيا الكهروذرية.

وأفاد جهاز الأمن الروسي – وفقا لقناة (روسيا اليوم) الفضائية، مساء اليوم الأربعاء – بأن قوات كييف حاولت استهداف منشأة تخزين الوقود النووي المستهلك في محطة زابوريجيا للطاقة الكهروذرية باستخدام مسيرة.

وأوضح المتحدث باسم الجهاز أن تحليل مسار المسيرة الهجومية أظهر أنها كانت تتحرك باتجاه منشأة تخزين الوقود النووي، المستهلك على أراضي محطة زابوريجيا الكهروذرية، مشددا على أن الأضرار التي قد تلحق بحاويات الوقود النووي يمكن أن تتسبب في كارثة نووية.

وتقع محطة زابوريجيا قرب مدينة إنيرجودار على الضفة الشرقية لنهر دنيبر، حيث تعتبر أكبر محطة للطاقة الكهرذرية في أوروبا من حيث عدد المفاعلات والطاقة التي تولدها.

وتضم المحطة 6 مفاعلات بطاقة 1 جيجاواط لكل منها، حيث أصبحت في أكتوبر 2022 ملكا للحكومة الروسية، بموجب مرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين، في أعقاب انضمام مقاطعة زابوريجيا إلى روسيا.

الدفاعات الروسية زابوريجيا كييف