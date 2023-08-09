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الأربعاء 09 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تطلب التحريات حول مصرع شخصين غرقا بالعياط

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول  مصرع شخصين غرقًا داخل مزرعة بمنطقة جبل برنشت بدائرة مركز شرطة العياط، لكشف ملابسات الواقعة وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه، كما أمرت بتشريح الجثث وبيان ما بها من إصابات وإعداد تقرير بذلك، والتصريح بالدفن عقب الإنتهاء، وكذلك فحص علاقات المتوفين بمن خولهم.


تلقى رئيس مباحث مركز شرطة العياط، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق شخصين داخل بئر مياه في مزرعة بمنطقة جبل برنشت بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى.

تم انتشال الجثتين ونقلهما إلى مستشفى العياط المركزي تحت تصرف النيابة العامة، فيما يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة.


تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أجهزة الأمن النيابة العامة انتقلت الأجهزة الأمنية انتشال غرق شخصين