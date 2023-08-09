العثور على جثة عامل متحللة بمنزله في البحيرة بظروف غامضة

عثر الأهالي بمنطقة الرحباية بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، على جثة عامل متحللة بمنزله، بعد إنبعاث رائحة كريهة في المنطقة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي بمستشفي دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد عثور أهالى منطقة الرحباية على جثة عامل جراء انبعاث روائح كريهة وحرر المحضر اللازم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين أن الجثة عامل يدعى "فؤاد. أ. ال". وأشارت التحريات الأولية أن الجثة في حالة تحلل إذ أن موعد الوفاة منذ 10 أيام، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة.

وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث .