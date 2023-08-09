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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اتحاد العمال المصريين: توفير 15،000 فرصة عمل للعمالة الوافدة في إيطاليا

عيسى اسكندر
عيسى اسكندر
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صرح الدكتور عيسي اسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين في ايطاليا، بأن الجريدة الجريدة الرسمية الايطالية أصدرت خبر جلب العمالية الاجنبية الوافدة من الخارج وعددهم 15.000 عامل مقسمة علي ثلاث سنوات، بشرط ان يتم تدريبهم مسبقًا قبل سفرهم الى إيطاليا.

وأوضح “اسكندر”، سوف يقوم اتحاد عمال إيطاليا بعمل هذه الدورات التدريبية والتى ستكون مخصصة فى مجالات مختلفة طبقًا لاحتياج سوق العمل الإيطالي.

وأضاف أن هذا القانون يتماشى مع سياسة الدولة الإيطالية وهى الحد من  الهجرة الغير شرعية ودخول البلاد بطريقة شرعية.

وأكد: سنقوم بالتنسيق مع مراكز التدريب ومع العمالة الراغبة في المشاركة، وسوف نعلن قريبا عن بدء هذه الدوارات وعن الشروط المطلوبة.

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