التموين: التخفيضات في الأوكازيون الصيفى تتراوح ما بين 20 إلى 50%

أكد أحمد أبو الفضل مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، أن عدد المحلات التى شاركت في الأوكازيون الصيفي وصلت إلى 1000 محل موزعين بين القطاع العام والخاص، موضحا بأن الأنشطة المشتركة في الأوكازيون ملابس ومصنوعات جلدية ومفروشات وأجهزة كهربائية وأدوات منزلية.



وأضاف “أبو الفضل”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة دي أم سي، أن نسبة التخفيضات في الأوكازيون الصيفي تتراوح من 20 إلى 50%، وبعض السلع تشهد نسبة أعلى في التخفيضات، لافتا إلى أن 99% من المحال في المحافظات مشتركة في الأوكازيون الصيفي.



وأوضح، أن دخول المحال في الأوكازيون الصيفي اختياري ويتوقف على رغبة كل تاجر في الدخول، وأن الوزارة لا تتدخل في رغبة التاجر الدخول في الأوكازيون الصيفي من عدمه، متابعا: "مفيش حد أدنى لنسب التخفيض وأحسن للتاجر يحط نسبة تشجع الجمهور على التعامل معه وشراء البضائع".