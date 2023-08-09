عمار حمدي يوقع لسيراميكا كليوباترا

قال مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إن عمار حمدي العائد من رحلة إعارة، وقع لفريق سيراميكا كليوباترا للعب بقميصه في الموسم الجديد.

كان عمار حمدي تلقى عدد من العروض بعد انتهاء فترة إعارته لنادي الاتحاد السكندري، ولكنه اختار اللعب لفريق سيراميكا كليوباترا.

وشدد المصدر في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، على أن عمار حمدي لاعب الأهلي وقع بالفعل على عقود الانتقال إلى سيراميكا كليوباترا، وذلك لمدة موسم، سيكون على سبيل الإعارة.

وأشار إلى أن سيراميكا كليوباترا أنهى التفاوض بشكل رسمي مع النادي الأهلي لاستعارة اللاعب لمدة موسم، وهو ما وافق عليه النادي الأهلي ويتبقى فقط الاعلان الرسمي عن الصفقة من قبل نادي سيراميكا.