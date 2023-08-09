"سمية الخشاب" تعود للقاهرة لاستكمال تصوير «أرواح خفية»

عادت الفنانة سمية الخشاب لاستكمال تصوير أحداث مسلسلها «أرواح خفية» بالقاهرة، وذلك بعد نجاح اجدد كليباتها الغنائية بعنوان «اركب على الموجة» والذي تم تصويره بمدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر.

وتوجه فريق عمل المسلسل وعلى رأسهم: المشرف العام على الإنتاج مينا المصري والفنانين: نضال الشافعي، فراس سعيد، نهى رأفت، وعمرو يسري، بالتهنئة للفنانة سمية الخشاب والمخرج ابرام نشأت على الكليب وردود فعل الجمهور عليه، وتمنوا لهما تحقيق نجاح مماثل لـ «أرواح خفية» فهي بطلة المسلسل وهو مخرجه.

وصرح المخرج ابرام نشأت ان الفنانة سمية الخشاب ممثلة عظيمة ويحب العمل معها، حيث جمعهما هذا العام ثلاثة اعمال فنية: مسلسل «أرواح خفية» والذي يتوقع له النجاح مثل الكليب الذي تم طرحها مؤخرا وكذلك الفيلم السينمائي الذي يتبقى به يوم واحد تصوير.

ونفى “ابرام” الشائعة التي أثيرت ان يكون قد ترشح هو او الفنانة سمية الخشاب للتعاقد على مسلسل طبيبة شرعية، وتمنى «ابرام» كل الخير لشركة انتاج المسلسل وفريق عمله الفنانة بشرى والمخرج شادي أبو شادي.

من جانبه أوضح مينا المصري ان تصوير مسلسل «أرواح خفية» مستمر على قدم وساق خلال الفترة الحالية، قائلا: لدينا مشاهد سيتم تصويرها في احدى المدارس ثم مدينة الإنتاج الإعلامي وبعض المشاهد الخارجية والداخلية.

وأشار “مينا” الى ان المخرج ابرام نشأت هو بمثابة اخ له وانا ما يقال ان لوكيشن المسلسل به مشاكل او ان المسلسل متوقف، مجرد شائعات نتيجة النجاحات الكثيرة التي حققتها شركة «رمسيس» الفترة الماضية ومازالت تحققها.

IMG-20230809-WA0039

IMG-20230809-WA0038