حبس المتهم بقتل سائق في الشرقية بسبب خلافات النسب

قررت نيابة أبو كبير اليوم الأربعاء حبس المتهم بقتل سائق بسبب خلافات النسب بينهما 4 أيام على ذمة التحقيقات .

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو كبير يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول " م م م" 34 سنة سائق مقيم أبوكبير جثة هامدة إثر إصابته بجرح نافذ بالجهة اليسرى بالبطن وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية قيام " أ ح م" 50 سنة عاطل زوج شقيقة المجنى عليه بارتكاب الواقعة وقيامه بالتشاجر مع المجنى عليه إثر خلافات عائلية بينه وبين زوجة شقيقه المتوفى التى تركت منزل الزوجية قبل الواقعة بأيام وقام المتهم بالتشاجر مع شقيقها محدثا إصابته التى أودت بحياته ووتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة.