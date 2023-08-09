نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي يستقبل الدكتور داود سلامة في أول زيارة رسمية له لفرع أسيوط

استقبل الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر لقطاع كليات الوجه القبلي، وعمداء الكليات؛ الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، في أول زيارة رسمية له لفرع الجامعة بأسيوط وسط ترحاب شديد، يرافقه الأستاذ محمد عبد الخالق أمين عام الجامعة.

وعبر رئيس الجامعة عن سعادته بوجوده وسط هذه الكوكبة من علماء الجامعة، لافتًا إلى أنه يحمل في قلبه كل الحب والود لمحافظات الصعيد التي خرجت قامات علمية ووطنية كبيرة في جميع المجالات، وفي مقدمتهم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وأعلن رئيس الجامعة دعمه الكامل لجميع كليات الوجه القبلي في أداء رسالتها في الجمهورية الجديدة.