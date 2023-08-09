ضبط 2000 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق و محطات الوقود والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي.

هذا وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية بمركز دمنهور ، أسفرت عن ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية و عبوات عصائر مجهولة المصدر كما تم تحرير محضرين لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

وفى مركز إدكو تم ضبط 10شكائر دقيق و 4شكائر سن نخالة داخل أحد المطاحن الخاصة يقوم بخلط الدقيق واستخدام اسماء علامات تجارية وهمية، وبمركز وادى النطرون تم ضبط 2000 لتر سولار داخل أحد العهد الباطنية الغير مرخصة تم تجميعهم بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع و 32 شيكارة يوريا غير مصرح بتداولها بالاسواق كما تم تحرير محضر عدم إعلان عن الاسعار.

وبحملة مماثلة بمركز الرحمانيه تم ضبط 5 مخابز لانتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات و 4 آخرين لعدم الإعلان عن مواعيد العمل.

وفى مركز حوش عيسى تم ضبط مخبز تصرف فى 60 شيكارة دقيق بلدى مدعم و9 مخابز لانتاجهم خبز ناقص الوزن و 3مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات.

وبمركز أبو حمص تم ضبط 8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و مخبزين تصرفا فى 10شكائر دقيق بلدى و آخرين لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات و مخبز توقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق كما تم تحرير 4 محاضر عدم الإعلان عن الاسعار ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

