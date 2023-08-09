جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة سيدة ملقاة في ترعة بزفتى

تكثف أجهزة الأمن بالغربية من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة مجهولة ملقاة في إحدى الترع داخل مدينة زفتى.

وتبدأ الواقعة عندما تلقي اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية، إخطاراً من العقيد شوقي منصور بالعثور علي جثة لسيدة في العقد الخامس من العمر، ملقاة بإحدى الترع داخل مدينة زفتى.

وعلي الفور، انتقل الرائد عبد الحكيم درويش رئيس مباحث القسم والعقيد شوقي منصور مأمور القسم والرائد وليد مسلم نائب المأمور، لمكان البلاغ للمعاينة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وانتداب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الجثة لمعرفة سبب الوفاة.