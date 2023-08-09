حريق يلتهم محتويات مصنع بشارع ناهيا في بولاق الدكرور

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة علي حريق نشب داخل مصنع بشارع محمد حسن من شارع ناهيا خلف مصنع الأدوية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

وتلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مصنع بشارع محمد حسن من شارع ناهيا خلف مصنع الأدوية بدائرة القسم.

وعلي الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.