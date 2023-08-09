محافظ جنوب سيناء يوافق على الخطة التدريبية للعاملين بالمالية

وافق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء على الخطة التدريبية للعام المالي 2023-2024 التي عرضها المحاسب هيثم سالم عوف مدير المديرية المالية بجنوب سيناء.

وتعد الخطة التدريبية المعروضة احدى ثمار التعاون بين وزارة المالية ومحافظة جنوب سيناء حيث نظمت وزارة المالية العديد من البرامج التدريبية على مدار السنوات الماضية.

ووجه المحافظ بتكثيف مثل تلك الدورات وإتاحتها لكافة العاملين بالجهات الإدارية بنطاق المحافظة مراعاة للبعد الجغرافي للمحافظة وفق خطة محددة هذا وقد أعدت المديرية المالية الخطة التدريبية في بعض البرامج المتخصصة للبدء في تنفيذها فور الانتهاء من تجميع الاحتياجات التدريبية من الجهات الإدارية.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بالعنصر البشري وتنميته ورفع كفاءته لتحقيق اقصى استفادة ممكنة بما يصبو لتطلعات رؤية مصر 2030 ورؤيتها نحو تحقيق التنمية المستدامة حيث يعد العنصر البشري أحد أهم العوامل في تحقيق الخطط المستقبلية، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال التدريب لتنمية وتطوير وتوسيع آفاق السلوكيات الإدارية والتفكير المنظم والتعامل والقدرة على حل المشكلات المختلفة والتعامل معها، والقدرة على التأقلم مع التغيرات وظروف العمل المتجددة.

وفي سياق آخر واصل مقعد تسوية المنازعات جلساته المعتادة، بقاعة المؤتمرات بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد.

وذلك بحضور المستشار وليد السباعى المستشار القانونى للمحافظة، ورؤساء المدن المعنيين ومديرى الإدارات المختصة بالديوان العام.

ويشار إلى أن جلسات المعقد يجرى خلالها النظر في العديد من طلبات المواطنين وبحث هذه المشكلات العالقة وإيجاد حلول لها في إطار القانون.

كما نظر أيضًا طلبات بعض المستثمرين و الشركات العاملة وانتهى إلى إيجاد حلول لها فى إطار دعم الاستثمار و بمراعاة الظروف والأوضاع الحالية.

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