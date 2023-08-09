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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن العام يكشف تفاصيل ضبط المتهم بقتل سيدة في الإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية  بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من كشف ملابسات واقعة مقتل ربة منزل بالإسماعيلية وضبط مرتكب الواقعة.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة التل الكبير بمديرية أمن الإسماعيلية من أحد المستشفيات باستقبالها جثة (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز) وبها جروح طعنية بالجسم.
بالانتقال والفحص وبسؤال زوج المجنى عليها قرر بأنه لدى عودته للمنزل وبرفقته أنجاله عثر على زوجته مُسجاة على ظهرها وبها عدة طعنات واكتشافه سرقة بعض محتويات المنزل (2 تابلت، خاتم ذهب، مبلغ مالى) فقام بنقلها للمستشفى لمحاولة إسعافها إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها.
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز).  
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، وعُثر على الأداتين المستخدمتين فى الواقعة (مفتاح، سكين) بمحل الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقتل بالاسماعيليه وزارة الداخلية