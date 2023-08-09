السفير الروسي في واشنطن: موسكو تترك الباب مفتوحا أمام استئناف صفقة الحبوب

أكد السفير الروسي في (واشنطن) أناتولي أنطونوف، أن بلاده تترك الباب مفتوحا أمام استئناف صفقة الحبوب؛ بشرط إزالة جميع الانتهاكات في تنفيذها من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.

وشدد أنطونوف، حسبما أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأربعاء، على ضرورة رفع القيود عن تصير المنتجات الزراعية الروسية إلى الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن الشركات الروسية لا تزال تواجه صعوبات مالية ولوجستية حتى خلال نقل الأسمدة إلى الدول المحتاجة دون مقابل.

وأضاف أن واشنطن تسعى إلى الهروب من مسؤولياتها عن انتهاكات في تنفيذ الصفقة وأنها تحاول صرف الانتباه عن أن تصديرالحبوب من أوكرانيا لم يتوافق مع الأهداف الإنسانية.

ميدانيا.. اعتقل الأمن الفيدرالي الروسي مطلوبا بتفجير خط للغاز في يونيو الماضي بمنطقة في جمهورية القرم الروسية.

وذكر الأمن الفدرالي الروسي - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الأربعاء - أنه تم اعتقال مواطن متورط في عمل تخريبي إرهابي استهدف موقعا للطاقة في جمهورية القرم بناء على توجيهات من الاستخبارات الأوكرانية.

وتتهم موسكو الغرب بالضلوع في التفجيرات وهو ما تنفيه الحكومات الغربية وكذلك أوكرانيا التي تقاتل القوات الروسية على أراضيها.

في المقابل، أفاد مكتب المدعي العام الأوكراني، بمقتل 499 طفلا وإصابة 1095 آخرين، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شهر فبراير من العام الماضي.

وذكر مكتب المدعي العام - في بيان، نقلته وكالة أنباء “يوكرينفورم” الأوكرانية، - أنه حتى يوم 9 أغسطس، تضرر أكثر من 1594 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية، موضحا أن 499 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 1095 آخرين بجروح مختلفة الخطورة.

وأضاف البيان أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ485 حالة، وتليها خاركييف بـ298 حالة وفي كييف 129 حالة وفي خيرسون 118 حالة، موضحا أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا بدأت منذ 24 فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة في إقليم "دونباس" جنوب شرقي أوكرانيا، في أعقاب طلب إقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك "رسميا دعم موسكو التى اعترفت بكل منهما "جمهورية مستقلة" ودخلت فى مواجهات عسكرية مع الجيش والقوات الأوكرانية.. بينما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الغربية عقوبات اقتصادية ضخمة على روسيا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “الجمعة 30 سبتمبر2022” في كلمة ألقاها بالكرملين أمام المئات من كبار السياسيين الروس، عن ضم أربع مناطق شرقي أوكرانيا هي:لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا؛ بعد "استفتاءات" رفضت نتيجتها كييف وعواصم الدول الغربية، والأمم المتحدة التى قال أمينها العام: إن "الضمّ يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة وما يمثّله المجتمع الدولي".

