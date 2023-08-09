خبير تخطيط: الدولة لديها خطة شاملة لتطوير مسار منطقة مساجد آل البيت

قال الدكتور عبدالغنى هندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وخبير التخطيط العمراني، إن الدولة المصرية لديها خطة شاملة لتطوير مسار منطقة مساجد آل البيت، موضحا أنه قبل 10 أعوام كان هناك إهمال شديد بمنطقة شارع الأشراف وبداية من السيدة عائشة وصولا للسيدة نفيسة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أنه الآن يتم تطوير منطقة شارع الأشراف وخلق كمية من الإنشاءات والمبانى، وهى لها وقع تاريخى وحضاري للعديد من الدول التى تهتم بآل بيت رسول الله.

ولفت "هندى" إلى أن ما حدث فى مسجد السيدة رقية والسيدة سكينة قبل مسجد السيدة نفسية يعكس وجود طفرة كبيرة فى ترميم هذه المناطق، مؤكدا أن افتتاح الرئيس السيسى وضيوف مصر لمسجد السيدة نفيسة يمثل تسويقا كبيرا لهذه المنطقة التى لها بعد كبير فى مسألة السياحة الدينية.

وأوضح أن هناك خطة شاملة لتطوير المنطقة التى تضم أكبر مكان فى العالم يضم المقامات لآل بيت رسول الله، وهو يعد عودة الحياة التاريخية والحضارية بشكل حداثى لهذه المنطقة.