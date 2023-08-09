صحيفة سعودية: اجتماع جدة بشأن الأزمة الأوكرانية خطوة نحو تحقيق السلام العالمي

ذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن استضافة المملكة العربية السعودية لاجتماع جدة الأخير بشأن الأزمة الأوكرانية، تعد خطوة نحو تحقيق السلام العالمي، مشيرة إلى أن المملكة تحافظ على علاقات متوازنة بين طرفي النزاع؛ ما يساعد على توفير الفرص للسلام وطرح المبادرات لتأمين حل سياسي دائم.

وأضافت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأربعاء تحت عنوان "الدور السعودي ومبادرات السلام" ـ أن استضافة المملكة لاجتماع جدة تعد استمرارا للمبادرات الإنسانية والجهود التي يبذلها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والاتصالات التي أجراها مع القيادتين الروسية والأوكرانية منذ الأيام الأولى للأزمة، وإبدائه استعداد المملكة القيام بمساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم، دعما لجميع الجهود والمبادرات الرامية لتخفيف آثار الأزمة وتداعياتها الإنسانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاجتماع يأتي تأكيدا على استراتيجية المملكة في التعاطي مع المسائل العالمية ذات التأثير الدولي المباشر، إذ تستند هذه الاستراتيجية إلى محور أساس قوي، وهو التوافق الدولي، من أجل دعم السلام والاستقرار على مستوى العالم.