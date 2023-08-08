رسائل رئيس بعثة منتخب الطائرة بعد التأهل لربع نهائي كأس العالم

أكد عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد المصرى للكرة الطائرة ورئيس بعثة منتخب الناشئين المشارك في بطولة العالم المقامة حالياً بالأرجنتين أن منتخبنا الوطنى قدم أداء مشرف وحقق نتائج مميزة في البطولة رغم صعوبتها ولكن رجال مصر استحقوا الفوز والتأهل للدور ربع النهائى بعد الاطاحة بمنتخب كولومبيا في دور الـ 16 والوصول لدور الثمانية .

وحرص مخلوف على توصيل رسائل مباشرة للاعبين بعد الانتصار الكبير اليوم على منتخب كولومبيا العنيد بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد للاعبين على ضرورة إستغلال هذه الانتصارات والعمل على تحسين الأداء وتقليل الأخطاء لأن اللقاءات القادمة صعبة والانتصار سيكون للفريق الأقل أخطاء كما أن التزام اللاعبين وبذل أقصى ما لديهم من جهد سيساعد على تحقيق الهدف الذى نسعى اليه جميعاً بالوصول للمباراة النهائية والتتويج بميدالية.

وقال مخلوف خلال تصريحاته الخاصة لـ "البوابة نيوز"، إن البعثة المصرية في الأرجنتين لديها أمل وطموح في مواصلة المشوار والتأهل لنصف النهائي.

كان منتخب مصر للكرة الطائرة للناشئين تحت 19 سنة قد واصل مسلسل الانتصارات وحقق الفوز على المنتخب الكولومبي .

سيطر منتخبنا على أحداث الشوط الأول وتقدم 2- صفر و7-3 ثم تعادل الفريقان 8-8 و11-11 و16- 16 و19 -19 ثم تقدم منتخب مصر 22- 20 وأنهى الشوط لصالحه بنتيجة 25 -21.

في الشوط الثاني سيطر منتخب كولومبيا وتقدم 4-1 و9- 5 و13 - 9 و17 -12 و22 – 18 وأنهى الشوط لصالحه بنتيجة 25 – 20.

ثم استعاد منتخب الفراعنة توازنه في الشوط الثالث وتقدم 6-4 و11 – 7 و20 -12 وانهى الشوط لصالحه بنتيجة 25 – 25 -16.

بينما شهد الشوط الرابع منافسة قوية ونجح منتخب مصر في حسم الشوط لصاحه بنتيجة 30 28 ليفوز 3-1 ويتأهل لدور الثمانية ليواجه الفائز من مباراة إيران وصربيا.

وفاز منتخب الناشئين أيضا على نظيره الأرجنتيني بطل أمريكا الجنوبية والمصنف الرابع عالميا وسط جماهيره بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط، ضمن منافسات الجولة الرابعة والأخيرة من دور المجموعات.

وتأهل المنتخب المصري إلى دور الـ 16 بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الأولى، برصيد 9 نقاط.

يذكر أن بعثة منتخب الناشئين المشاركة في بطولة العالم بالأرجنتين تضم كلا من عمرو مخلوف رئيساً للبعثة وبيرسي اونكل المشرف العام على منتخبات الناشئين والشباب وأحمد سمير المدير الفني للمنتخب وحسام الدين مصطفى المدرب العام وعمرو طه طبيباً للمنتخب وسعيد جلال محلل فني.

اللاعبون هم: ياسين خالد فتح الله وحمزة حمدي الصافي وأمير حسام عاطف ومحمود إبراهيم مصطفي وصلاح محمد مجاهد وأحمد رضا محمد وحازم محمد كامل وإبراهيم عادل محمد ومازن شريف عبدالفتاح وشريف محمد يوسف ويوسف أحمد محمد ومحمد أمير سعيد.

من جانب أخر تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية، إلي منتخب ناشئين الكرة الطائرة تحت 19، بعد تأهلهم إلي دور الثمانية ببطولة العالم المقامة في دولة الأرجنتين



أكد الوزير علي دعم القيادة السياسية للرياضة والرياضيين، ما ينعكس علي تحقيق النجاحات والإنجازات على كافة الأصعدة العالمية والقارية.



وأشار وزير الشباب والرياضة، إلي متابعته المستمرة لكافة مشاركات الأبطال الرياضيين المصريين في مختلف البطولات العالمية والقارية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالارتقاء بمستوى اللاعبين ودعمهم لإحراز المزيد من الإنجازات.