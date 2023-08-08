أوسوريو يتمسك بضم مهاجم سوبر بسبب مستوى " الجزيري ومنسي "

جدد المدرب الكولومبي للزمالك خوان كارلوس أوسوريو، تأكيداته لمجلس إدارة النادي بضرورة ضم مهاجم جديد سوبر أجنبي، بعد حل أزمة إيقاف القيد في الأيام المقبلة .

وأكد أوسوريو لإدارة الأبيض، أن سيف الجزيري وناصر منسي متشابهان، والفريق يحتاج لمهاجم جديد قوي وسوبر من أجل حصد الألقاب، مع تمسكه باستمرار الجزيري ومنسي في الموسم الجديد على أن يقوم بتطويرهم بشكل بدني وفني قوي قبل بدء الموسم الجديد .

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوما عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية على أن يعود الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.

ويعد موسم الزمالك المنقضي من أسوأ مواسمه التاريخية، حيث بدأ الفريق الموسم بخسارة السوبر المصري السعودي أمام الهلال السعودي، ثم خسر السوبر المصري أمام الأهلي، ثم خرج من دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات، ثم خرج من بطولة كأس الرابطة، ثم خرج من كأس مصر في النسخة الأخيرة من نصف النهائي أمام بيراميدز، ثم انسحب من خوض السوبر المصري، ثم خسر الدوري رسميا لصالح الأهلي، ثم خرج منذ أيام قليلة من البطولة العربية للأندية من دور المجموعات.