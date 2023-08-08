ضبط عامل ونجله لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار بالجمالية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي مالك عقار ونجله لقيامهما بالتنقيب عن الآثار بمنطقة الجمالية.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية.

عقب تقنين الإجراءات وبإستهداف العقار المشار إليه أمكن ضبط “مالك العقار ، ونجله” حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه.. وعثر بداخله على “حفرة بعمق 10 متر - الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب”.. وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

