أمن القاهرة ينقذ سيدة مسنة عقب احتجازها بمسكنها

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة باحتجاز “سيدة مسنة - مقيمة بدائرة قسم شرطة قصر النيل” داخل الشقة محل سكنها وعدم قدرتها على فتح باب مسكنها نظراً لظروفها الصحية.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة لمحل البلاغ وتم فتح باب الشقة وتقديم المساعدة للسيدة وتم نقلها للمستشفى لتقديم الرعاية الصحية لها.

هذا وقد تقدمت السيدة بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتها.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعى والإنسانى بكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.