الصحة العالمية تحذر من دواء سعال ملوث في العراق

حذرت منظمة الصحة العالمية، من وجود شحنة ملوثة من دواء شرب لمكافحة السعال، عثرت عليها في العراق من تصنيع إحدى الشركات الهندية.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن دفعة دواء الشرب الذي يباع باسم (كولد أوت) وُجد في موقع بالعراق وأُرسلت لتحليلها في المختبر.

وأوضحت المنظمة في تحذيرها من المنتجات الطبية أن الدفعة من تصنيع (فورتس لابوريتريز إنديا) لصالح (دابي لايف فارما) وأنها يوجد بها ملوثا الجلايكول ثنائي الإيثيلين والإيثيلين جلايكول بنسب أعلى من الحد المسموح.

وقالت المنظمة أن الدفعة بها 0.25 بالمئة من الجلايكول ثنائي الإيثيلين و2.1 بالمئة من الإيثيلين جلايكول، بينما لا يتجاوز حد السلامة المسموح به 0.10 بالمئة لكلا المركبين.

وأشارت منظمة الصحة إن الشركة المصنعة وشركة التسويق لم تقدما ضمانات لها بخصوص سلامة المنتج وجودته. ولم ترد الشركتان على طلبات من رويترز للتعليق خارج ساعات العمل.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" قبل أيام أن عينة من دواء "كولد أوت" تم شراؤها في بغداد في مارس، كانت تحتوي على مستويات غير آمنة من مادة "إيثيلين غلايكول"، وهي مذيب صناعي سام.

وهذا هو أحدث تحذير منذ شهور يتعلق بأدوية السعال الملوثة التي تباع في الخارج. ولا تزال خمسة عقاقير هندية أخرى تخضع للفحص.

وارتبطت أدوية شرب لمكافحة السعالمصنعة في الهند بوفاة ما لا يقل عن 89 طفلا في جامبيا وأوزبكستان العام الماضي. وتوصلت السلطات الهندية أيضا لوجود مخالفات لدى شركة (ريمان لابس) الذي ارتبط شراب السعال الذي تنتجه بوفاة أطفال في الكاميرون.

وألغت الجهة التنظيمية لقطاع الصيدلة في الهند رخصة شركة (ماريون بيوتك)، التي صدرت أدوية الشرب إلى أوزبكستان، وألقت القبض على بعض موظفيها.

وتنفي شركة (ميدين) المتورطة في وفيات جامبيا أن عقاقيرها تسببت في تلك الوفيات، وتقول إن الاختبارات في معامل الحكومة الهندية لم تخلص إلى وجود سموم في العينات.