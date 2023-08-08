قنصل السعودية بالإسكندرية يلبي دعوة لطالب لحضور مناقشة رسالة الدكتوراه في الفلسفة

لبى مزيد بن محمد الهويشان، القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية، دعوة الطالب محمد لافي العازمي لحضور مناقشة رسالته للحصول على درجة الدكتوراه في الفلسفة في العلوم تخصص الكيمياء العضوية عن طريق التميز العلمي من كليه العلوم بجامعة الإسكندرية.

وجاء ذلك اليوم 21 محرم 1445 الموافق 8 أغسطس 2023 بمعهد الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، في إطار دعم المملكة لأبنائها الدارسين في الخارج.



حضر المناقشة عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والدكتور هالة مقلد مدير الإدارة العامة لشؤون الطلاب الوافدين بحامعة الإسكندرية وأسرة الطالب، في نهاية المناقشة هنأ سعادته الدكتور العازمي وتمنى له مزيد من النجاح والتوفيق في خدمة الوطن ورفعته.