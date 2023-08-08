إحباط محاولة تهريب أقراص مخدرة ومستلزمات طبية بجمارك مطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية من ضبط 4 محاولات تهرب جمركى لعدد من الأقراص المخدرة وكمية من المستلزمات الطبية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

المحاولة الأولي كانت في الإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة برئاسة رأفت وهيب عازر مدير الإدارة وأثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ألمانيا علي رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من فرانكفورت اشتبه هيثم احمد عبد الحكم مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب مصرى الجنسية اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود سعد الدين مأمور الجمرك و محمد عبد المنعم رئيس القسم فتلاحظ وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، قام ريمون غطاس مدير الحركة بتكليف احمد عادل مهني مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود عدد من شرائط عقاقير لعقاقير الترامادول و البريجابالين المخدرة ، قامت أميرة طلبة مدير الجمرك بتكليف كل من أحمد عادل ومصطفي بحر مأمورى الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا مما اسفر عن ضبط كمية أخرى من ذات العقاقير بلغ عددها ٧٠ شريط بإجمالي ٩٢٨ قرصا.

وكانت المحاولة الثانية فى الإدارة الثانية برئاسة الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة حيث تم ضبط ٣٢ شريط بهم ٣٢٠ قرصا بالإضافة ٨٤ قرصا باجمالي ٤٠٤ أقراص من عقار الترامادول المخدر بحوزة راكب أجنبي من أصل مصرى قادم من أسبانيا على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من مدريد، قام بالضبط أحمد صبري مأمور اللجنة الجمركية و محمد فتح الله ومحمد أحمد مأمورى الجمرك في التفتيش ومن ادارة الفحص عمرو غزال مأمور الجمرك و محمد موافي رئيس القسم تحت اشراف إبراهيم عامر مدير الحركة .

وكانت المحاولة الثالثة فى الإدارة الأولى برئاسة أحمد على مدير الإدارة وأثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إنجلترا على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من لندن اشتبه أحمد عطا الله مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى الجنسية اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة إسلام غزالي مأمور الجمرك فتلاحظ وجود كثافات عضوية داخل حقائب الراكب، قام وائل محمد امبابي مدير الحركة بتكليف شريف محمد عيد مامور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٥ لفافات من البلاستيك بداخلهم نبات الماريجوانا المخدر بوزن ١٤ جرام و كيس بداخله خمس قطع حلوي تحتوي على مادة THC المخدرة و ٤ سجائر الكترونية بهم زيت الماريجوانا و ٦ "تانك" زجاجي بداخلهم نفس الزيت المخدر باجمالي ١٦ عبوة.

أما المحاولة الرابعة والأخيرة فكانت فى نفس الإدارة الأولى وأثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الصين على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من جوانزو اشتبه أحمد عمر عجمي مأمور الجمرك في راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية وبتمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد سيد وأحمد مدحت فهمي مأمورى الجمرك تلاحظ وجود عبوات تكرارية متماثلة داخل حقائب الراكب، قام وائل امبابي بتكليف أحمد مرسي وأحمد عبد الوهاب وفاطمة عبدة مأمورى الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٥٠ علبة بداخل كل علبة عشرين اداة حقن مجهري و ٣ امبول و ٤ قسطرة.

وقام بالجرد والتحريز أحمد مجاهد وعماد سيد حسين و احمد عبد العزيز واسماء ممدوح مأمورى الجمرك تحت اشراف توني فكري مدير الحركة .

قرر الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 4 محاضر ضبط جمركى أرقام 192 و193 و194 و195 لسنة 2023

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.