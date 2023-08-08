نشاط للرياح وأمطار رعدية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأربعاء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد، أنه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري من 80 الى 90% للعظمى والصغرى من 35 الى 50%.

ويشهد الأربعاء نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى وتكون مثيرة للرمال والأتربة على اقصى جنوب البلاد علي فترات متقطعة، وأمطار خفيفة ورعدية على مناطق من اقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الأربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري،34 للعظمى 25 درجة،وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمي والصغري 24 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 39 للعظمى 30 ،وعلى شمال الصعيد 37 والصغري 25 ، وعلى جنوب الصعيد 45 للعظمى 30 درجة .