ارتفاع مشتريات البنوك المركزية من الذهب إلى 55 طنا في يونيو الماضي

أظهرت رابطة سوق سبائك الذهب في لندن (LBMA) ، وهي رابطة تجارية دولية تمثل السوق العالمي لسبائك الذهب والفضة التي لديها قاعدة عملاء عالمية. في تقرير لها أنه مع نهاية يوليو 2023 ارتفعت كمية الذهب المحتفظ بها في خزائن لندن إلى 8864 طنا منخفضة بنسبة 0.01% عن الشهر السابق، لتصل قيمته إلى 561.6 مليار دولار أي ما يعادل حوالي 709154 سبيكة ذهب.

وفي تحليل فني اليوم لجولد بيليون، تدل هذه البيانات على قدرة لندن لدعم سوق التداول اللحظي للذهب ومع هذا التراجع في مخزونات الذهب فإن هذا يعكس تراجع الطلب على الذهب خلال الفترة الماضية في ظل التغير المستمر في توقعات أسعار الفائدة.



ارتفاع مشتريات البنوك المركزية من الذهب



ارتفعت مشتريات البنوك المركزية من الذهب في شهر يونيو لتصبح مشتري صافي للذهب بعد ثلاثة أشهر متتالية من البيع، ليعود البنك المركزي التركي ليصبح لاعب محوري من جديد وفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي، وفق جولد بيليون



اشترت ستة بنوك مركزية عالمية الذهب خلال شهر يونيو بينما قام بالبيع بنكين مركزيين فقط، ليشير تقرير مجلس الذهب العالمي إلى ارتفاع صافي المشتريات بمقدار 55 طنا من الذهب. لترتفع الاحتياطيات العالمية من الذهب منذ نوفمبر 2022 بمقدار 165 طنا بارتفاع بنسبة 8%، من ضمنها 103 أطنان ذهب تم شراؤها عام 2023.



بعد ثلاثة أشهر من البيع عاد البنك المركزي التركي لشراء 11 طنا من الذهب في يونيو الماضي وذلك بعد أن تراجعت احتياطيات الذهب لدى تركيا بمقدار 100 طن منذ بداية العام، بينما هيمنت الصين أيضًا على مشتريات الذهب بعد شراء 21 طنًا من الذهب في يونيو، مما يمدد عمليات الشراء إلى ثمانية أشهر متتالية.



أيضاً بولندا جاءت في المركز الثالث بشراء 14 طنا من الذهب في يونيو للشهر الثالث على التوالي، بعد أن أشارت بولندا خلال العام الماضي إلى نيتها لشراء 100 طن من الذهب، ومنذ بداية العام وحتى الآن أضافت بولندا إلى احتياطيها 48 طنا من الذهب ليرتفع إجمالي احتياطاتها من الذهب إلى 277 طنا.