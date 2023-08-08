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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تزامنا مع الدميرة..عروض فلكورية لفرقة الفنون الشعبية تحت أشجار النخيل بالوادي الجديد

عروض فرقة الوادي
عروض فرقة الوادي الجديد الشعبية
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قدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية بمحافظة الوادي الجديد، سلسلة عروض وتابلوهات فلكورية في أحضان أشجار النخيل على المسرح المكشوف بقصر ثقافة الخارجة تزامنا مع موسم حصاد البلح والمعروف باسم " الدميرة".

وقالت ابتسام عبد المريد، مدير عام ثقافة الوادي الجديد، في تصريح لها، اليوم الثلاثاء، إنه جرى تقديم عروض فنية من خلال فرقة الفنون الشعبية بالمحافظة تزامنا مع حالة الفرح والبهجة التي تشهدها المحافظة الفترة الحالية خلال موسم حصاد البلح المحصول الرئيسي لأبناء الواحات. 

وأضافت عبد المريد، أن العروض تضمنت  مجموعة من الرقصات والتابلوهات الواحاتية منها ﴿البلح، الكف﴾ بقيادة مدرب الفرقة محمد عبد الله البرسي.

عروض فلكورية لفرقة الفنون الشعبية تحت أشجار النخيل (1)
عروض فلكورية لفرقة الفنون الشعبية تحت أشجار النخيل (1)
عروض فلكورية لفرقة الفنون الشعبية تحت أشجار النخيل (2)
عروض فلكورية لفرقة الفنون الشعبية تحت أشجار النخيل (2)
عروض فلكورية لفرقة الفنون الشعبية تحت أشجار النخيل (3)
عروض فلكورية لفرقة الفنون الشعبية تحت أشجار النخيل (3)
عروض فلكورية لفرقة الفنون الشعبية تحت أشجار النخيل (4)
عروض فلكورية لفرقة الفنون الشعبية تحت أشجار النخيل (4)
عروض فلكورية لفرقة الفنون الشعبية تحت أشجار النخيل (5)
عروض فلكورية لفرقة الفنون الشعبية تحت أشجار النخيل (5)
عروض فلكورية لفرقة الفنون الشعبية تحت أشجار النخيل (6)
عروض فلكورية لفرقة الفنون الشعبية تحت أشجار النخيل (6)
المسرح الفرقة الوادي الجديد الفنون المكشوف