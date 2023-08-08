محمد محمود ينتقل إلى فيوتشر

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق، انتقال محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي النادي الأهلي إلى فريق فيوتشر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقرر الأهلي في وقت سابق فسخ التعاقد مع محمد محمود، بعد انتهاء إعارته لنادي الاتحاد السكندري الموسم الماضي، ورفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق عودة اللاعب.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: محمد محمود انتقل لفريق فيوتشر بشكل رسمي، وهو لاعب مميز ويحلم بالعودة للنادي الأهلي من جديد بعد الإصابات التي مرت عليه طوال السنوات الماضية، وأبعدته عن المشاركة مع الأهلي.

وأضاف شوبير أن هناك عددا من العروض الفترة الحالية لبعض لاعبي النادي الأهلي الذين سيرحلون عن النادي مثل زياد طارق الذي يرغب كل من نادي إنبي وبلدية المحلة وفيوتشر في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.