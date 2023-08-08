أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023

الثلاثاء 08/أغسطس/2023 - 11:33 ص

استقرت أسعار الدواجن بالاسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 8 أغسطس 2023، وذلك بعد انخفاضه جنيهان بتعاملات امس الاثنين.

وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 61 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي 95 جنيها للكيلو، وسعر أمهات الدواجن البيضاء 55 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو ما بين 93 و 94 جنيهات للكيلو.

وسجّل سعر البيض الأبيض ما بين 98 و 103 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر ما بين 102 و 105 جنيها للكرتونة، والبلدي ما بين 104 و 112 جنيها للكرتونة.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 9.5 و 14.75 جنيهات، والكتكوت “ساسو” بين 8 و 9 جنيهات، والكتكوت البلدي الحر بين 5.5 و 6.5 جنيهات.