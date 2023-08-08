بالفيديو.. إعلان حالة التأهب في قبرص بسبب الرياح القوية

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، للرياح القوية التي هبت على قبرص عقب إعلان حالة التأهب تحسباً لاحتمال اندلاع حرائق غابات.

يأتي ذلك عقب السيطرة على حريق هائل هو الأكبر خلال العام في الجزيرة الواقعة شرق البحر المتوسط.

وقالت وزيرة العدل القبرصية آنا كوكيدس بروكوبيو: إن الحريق على أطراف مدينة ليماسول الساحلية صار تحت السيطرة لكن الظروف قد تتغير.

يذكر أن قبرص قد فعلت العضو في الاتحاد الأوروبي آلية الحماية المدنية للتكتل طلباً للمساعدة من دول المنطقة، وقالت السلطات إنها تتوقع أن تصلها طائرتان من اليونان بينما أرسل الأردن ثلاث طائرات هليكوبتر للتصدي لحريق الأحد.

وقال علماء من مجموعة الإسناد الجوي العالمي World Weather Attribution، إن موجات الحر كان من شبه المستحيل أن تحدث لولا تغير المناخ الذي يسببه الإنسان. ويصنف العلماء منطقة البحر الأبيض المتوسط على أنها "بقعة ساخنة" لتغير المناخ.