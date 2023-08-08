حفل فني برأس البر ضمن مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا".. بالصور

شهد عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مساء أمس الاثنين، عرضا فنيا لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية، بممشى رأس البر، ضمن العروض الفنية المقدمة بمبادرة "ثقافتنا في إجازتنا".

وحضر العرض الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والإعلامي حمدي رزق، والفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وأمل عبدالله رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، الدكتور فادي سلامة مدير عام ثقافة دمياط، الدكتور جيهان الملكي مدير عام ثقافة بورسعيد، وعدد من قيادات وزارة الثقافة ومحافظة دمياط.

قدمت فرقة بورسعيد بقيادة محمد صالح باقة من أشهر فقراتها المعبرة عن التراث الشعبي البورسعيدي، وسط تفاعل كبير مع الفقرات المميزة التي تقدمها الفرقة ومنها "بتغني لمين يا حمام، يا عيني يا لالي، جاي من الصعيد، سلم علي، الصياد، الفلاحي".

وثمنت محافظ دمياط جهود وزارة الثقافة وعملها الدائم نحو إطلاق مبادرات تهدف إلى إتاحة المحتوى الثقافي وجميع ألوان الفنون لفئات المجتمع كافة، مؤكدة أن مبادرة "ثقافتنا فى إجازتنا" التي تنظمها وزارة الثقافة بمدينتي رأس البر و دمياط الجديدة يتحقق من خلالها عدد من المحاور أهمها تنشيط السياحة الداخلية وإحياء الفنون الشعبية والتراثية والخروج بالألوان المختلفة من الفنون إلى أماكن التجمعات.

وأكد رئيس هيئة قصور الثقافة أن الفنون الشعبية التي تقدمها الفرق الفنية التابعة للهيئة تمثل كنزا إبداعيا للمحافظات المصرية، وأنه منذ اليوم الأول لمبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" وفي ضوء توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، فإن الهيئة تنتشر بعروضها في أكثر من محافظة ساحلية من العريش إلى دمياط ورأس البر والإسكندرية ومطروح وبورسعيد لتنشر البهجة وألوانا من الفنون التي تلقى إقبالا وتفاعلا كبيرا من الجمهور المصري بخلاف الفعاليات الثقافية والفنية المقدمة للرواد بمواقع الهيئة في جميع المحافظات.

وأشار رئيس الهيئة إلى الحرص على التعاون مع هيئات وقطاعات وزارة الثقافة ضمن فعاليات المبادرة الصيفية لذا جاءت المشاركة في فعاليات معرض رأس البر الرابع للكتاب بأحدث عناوين إصدارات قصور الثقافة خلال هذا العام، وما سبقه من معارض وآخرها معرض بورسعيد، بخلاف المعارض التي تقدمها الهيئة بمواقعها ومنها معرض قصر ثقافة الأنفوشي، في إطار السعي لنشر المعرفة والوعي والوصول بإصدارات الهيئة القيمة والمخفضة للجمهور في كل المحافظات.

وكانت محافظ دمياط ورئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب قد افتتحا فعاليات الدورة الرابعة لمعرض رأس البر للكتاب، بحضور رئيس هيئة قصور الثقافة، والعديد من قيادات وزارة الثقافة ومحافظة دمياط، حيث يقام المعرض في الفترة من 7 أغسطس حتى 16 من أغسطس الحالي، وتشارك به هيئة قصور الثقافة بأكثر من 250 عنوانا من أحدث إصداراتها، ويفتتح المعرض أبوابه يوميا للجمهور من السادسة مساءً حتى الثانية صباحا.

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