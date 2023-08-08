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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي والرئيس الكيني يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع في السودان

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين أكدا على الآفاق الواسعة لتطوير العلاقات الثنائية المتميزة ودفع أطر التعاون المشترك بين مصر وكينيا، فضلاً عن التوافق بشأن تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين لتعزيز أطر العمل الأفريقي المشترك، على النحو الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة المرجوة لدول وشعوب القارة، وتحفيز المساعي الرامية نحو تحقيق الاندماج والتكامل القاري على جميع المستويات.

وقد تناول الاتصال التباحث بخصوص سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً تطورات الأوضاع في السودان، وبمنطقة حوض النيل.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي ويليام روتو